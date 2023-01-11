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Aboubakar Beşiktaş'a koşuyor! Yıldız oyuncunun transferi an meselesi...

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Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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Aboubakar Beşiktaş’a koşuyor! Yıldız oyuncunun transferi an meselesi...

Beşiktaş, Weghorst ile yollarını ayırmasının ardından eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Al-Nassr'dan ayrılma kararı alan yıldız futbolcunun, siyah-beyazlılara sıcak baktığı kaydedildi. İşte detaylar...

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