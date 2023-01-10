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Halil Akbunar Türkiye'ye transfer oldu! Herkes Galatasaray derken sürpriz imza

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Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
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Halil Akbunar Türkiye’ye transfer oldu! Herkes Galatasaray derken sürpriz imza

Göztepe'den ayrıldıktan sonra kariyerine Belçika ekibi Westerlo'da devam eden Halil Akbunar, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. İşte detaylar...

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