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Fenerbahçe deplasmanda güldü! Panathinaikos 88-94 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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Fenerbahçe deplasmanda güldü! Panathinaikos 88-94 Fenerbahçe Beko MAÇ SONUCU - ÖZET

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, uzatmaya giden mücadeleyi 94-88 kazanarak Avrupa sahnesinde 5 maç aranın ardından galibiyete ulaştı. İşte detaylar...

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