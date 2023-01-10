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Son dakika: Fenerbahçe ilk transferini KAP'a bildirdi! Samet Akaydın resmen Kanarya

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Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
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Son dakika: Fenerbahçe ilk transferini KAP’a bildirdi! Samet Akaydın resmen Kanarya

Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, başarılı savunmacının transferini KAP'a bildirdi. Samet Akaydın, Başakşehir maçı sonrası yaptığı paylaşımda "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın transferi için futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır." ifadeleri yer aldı.

KEÇİÖRENGÜCÜ'NDEN GELDİ

2020-21 sezonunun devre arasında Adana Demirspor, Keçiörengücü'nden Samet Akaydın'ı kadrosuna katmıştı. 20 Ocak 2021'de yapılan açıklamada, son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Samet Akaydın ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilmişti.

SÜPER LİG'DE FARK YARATTI

1. Lig'de Adana Demirspor formasıyla şans bulmakta zorlanan Akaydın, Süper Lig'deki ilk sezonunda sergilediği performansla dikkat çekti. Özellikle Vincenzo Montella'nın gelişi ile takımda yer edinen Samet Akaydın, 2021-22 sezonunda toplam 35 maçta Adana Demirspor forması giyerken 3 de gol kaydetmişti.

MİLLİ TAKIM'A KADAR YÜKSELDİ

Adana Demirspor'da sergilediği performansla dikkatleri çeken başarılı stoper, performansının karşılığını A Milli Takım aday kadrosuna çağrılarak aldı. Milli Takımın 2-1 kazandığı Çekya mücadelesine ilk 11'de başlayan Samet Akaydın, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

SAMET'TEN VEDA PAYLAŞIMI

Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın, Başakşehir maçı sonrası yaptığı paylaşımla adeta kulübüne veda etti. Twitter üzerinden bir paylaşım gerçekleştiren milli oyuncu, "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz" ifadelerini kullandı.

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