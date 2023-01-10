Son dakika: Fenerbahçe ilk transferini KAP’a bildirdi! Samet Akaydın resmen Kanarya

SAMET'TEN VEDA PAYLAŞIMI

Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın, Başakşehir maçı sonrası yaptığı paylaşımla adeta kulübüne veda etti. Twitter üzerinden bir paylaşım gerçekleştiren milli oyuncu, "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz" ifadelerini kullandı.