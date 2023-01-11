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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı açıklaması! İstifa edecek mi?

SPOR
Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan Abdullah Avcı açıklaması! İstifa edecek mi?

Son şampiyon Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'a 5-0 mağlup oldu. Bordo mavililerin deneyimli hocası Abdullah Avcı'nın istifa edeceği iddiaları sonrası Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan destek açıklaması geldi. Ağaoğlu, "Her zamanki gibi takımımıza, hocamıza güveniyoruz. Taraftarımıza göstermiş olduğu sabırdan dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldiklerini belirterek, "Alınacak tedbirleri, yapılacak olan çalışmaları, çözüm önerilerini birlikte değerlendirdik" dedi.

Ağaoğlu teknik direktör Abdullah Avcı ile bugün İstanbul'da bir araya geldiklerini ve bu görüşmede genel bir değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

Son hafta alınan saha sonuçları ve ileriye dönük olarak kısa ve orta vadede yapacakları çalışmalar ile alacakları önlemler konusunda geniş kapsamlı bir değerlendirmede bulunduklarını vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti;

"Alınacak tedbirleri, yapılacak olan çalışmaları, çözüm önerilerini birlikte değerlendirdik. Kamuoyunun da bundan herhangi bir endişesi, şüphesi olmasın. Her zamanki gibi takımımıza, hocamıza güveniyoruz. Taraftarımıza göstermiş olduğu sabırdan dolayı teşekkür ediyoruz. Saha sonuçlarının onları hepimizden fazla üzdüğünü biliyoruz. Göstermiş oldukları destekten dolayı taraftarlarımıza, camiaya minnettarız. Onların desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olacak."

5 FARKLI MAĞLUBİYET TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

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ALANYASPOR-TS MAÇI SONUCU

Antalya temsilcisi sahadan 5-0'lık zaferle ayrıldı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Efecan Karaca, A. Hassan (2), Eduardo ve Yusuf Özdemir kaydetti.

Bu sonuçla son şampiyon, lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde 29 puanda kaldı, Alanyaspor ise puanını 24'e yükseltti.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN ANLAR: İLK YARIDA 3 GOL VAR

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

14. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lusamba'nın pasında topla ceza sahası içerisine giren Efecan Karaca, sol çaprazdan vurduğu şutla topu ağlara gönderdi: 1-0.

35. dakikada Trabzonspor'un kornerinde ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün sert şutunda, top kaleci Runarsson'da kaldı.

37. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Efkan Bekiroğlu, topu Ahmed Hassan'a aktardı. Penaltı noktasında topla buluşan Ahmed Hassan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

45+7. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Sağ kanattan geliştirdiği atakta Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası içerisine çevirdiği pası Ahmed Hassan, filelerle buluşturdu: 3-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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