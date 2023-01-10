10 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'tan yeni transfer bombası! Gabriel Suazo ile anlaşma sağlandı

Beşiktaş'tan yeni transfer bombası! Gabriel Suazo ile anlaşma sağlandı

SPOR
Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
ABONE OL
Beşiktaş’tan yeni transfer bombası! Gabriel Suazo ile anlaşma sağlandı

Süper Lig'de istediğini bulamayan ve puan sıralamasında 5. konumda yer alan Beşiktaş'tan kış transferi için flaş bir hamle geldi. Arthur Masuaku ile yollarını ayırarak sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen Kara Kartal, aradığı futbolcuyu Şili'de buldu. Siyah beyazlıların, serbest konumda bulunan 25 yaşındaki formada olan usta ayak Gabriel Suazo ile anlaşmaya vardığı öğrenildi

Beşiktaş'ta ocak ayı transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Kara Kartal, sol bek bölgesine takviye yapmak için uzun süredir pusudaydı.

Beşiktaş’tan yeni transfer bombası! Gabriel Suazo ile anlaşma sağlandı

ARTHUR MASUAKU KARARI

Beşiktaş'ın sol taraf için Arthur Masuaku ile yollarını ayırmayı planladığı kaydedilmişti.

Beşiktaş’tan yeni transfer bombası! Gabriel Suazo ile anlaşma sağlandı

BEŞİKTAŞ'A ŞİLİ'DEN YENİ KAN

A Spor'un haberleştirdiği ve Şili basınında yer alan bilgiye göre Beşiktaş, aradığı ismi buldu.

Beşiktaş’tan yeni transfer bombası! Gabriel Suazo ile anlaşma sağlandı

Siyah beyazlıların, serbest konumda bulunan Şili'li futbolcu Gabriel Suazo ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Beşiktaş’tan yeni transfer bombası! Gabriel Suazo ile anlaşma sağlandı

25 yaşındaki ismin, ocak ayı itibariyle Colo Colo ile olan sözleşmesi sona ermişti.

Beşiktaş’tan yeni transfer bombası! Gabriel Suazo ile anlaşma sağlandı

Suazo'nun Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile de görüştüğü ancak şartların oluşmadığı belirtildi.

Beşiktaş’tan yeni transfer bombası! Gabriel Suazo ile anlaşma sağlandı

Haberde 1.78 boyundaki sol bekin Beşiktaş'ın sunduğu 4 senelik sözleşmeye evet dediği yazıldı.

Beşiktaş’tan yeni transfer bombası! Gabriel Suazo ile anlaşma sağlandı

Transferde ufak pürüzlerin kaldığı ve Suazo'nun yakın zamanda İstanbul'a gideceği aktarıldı.

Beşiktaş’tan yeni transfer bombası! Gabriel Suazo ile anlaşma sağlandı

Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Gabriel Suazo, bu sezon 35 maça çıktı.

Suazo bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asist kaydetti.

Beşiktaş’tan yeni transfer bombası! Gabriel Suazo ile anlaşma sağlandı

Gabriel Suazo kariyerine Colo Colo altyapısında başlamış ve başka bir takımda oynamamıştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA