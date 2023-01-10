Beşiktaş'tan yeni transfer bombası! Gabriel Suazo ile anlaşma sağlandı
Süper Lig'de istediğini bulamayan ve puan sıralamasında 5. konumda yer alan Beşiktaş'tan kış transferi için flaş bir hamle geldi. Arthur Masuaku ile yollarını ayırarak sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen Kara Kartal, aradığı futbolcuyu Şili'de buldu. Siyah beyazlıların, serbest konumda bulunan 25 yaşındaki formada olan usta ayak Gabriel Suazo ile anlaşmaya vardığı öğrenildi
Beşiktaş'ta ocak ayı transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Kara Kartal, sol bek bölgesine takviye yapmak için uzun süredir pusudaydı.
ARTHUR MASUAKU KARARI
Beşiktaş'ın sol taraf için Arthur Masuaku ile yollarını ayırmayı planladığı kaydedilmişti.
BEŞİKTAŞ'A ŞİLİ'DEN YENİ KAN
A Spor'un haberleştirdiği ve Şili basınında yer alan bilgiye göre Beşiktaş, aradığı ismi buldu.
Siyah beyazlıların, serbest konumda bulunan Şili'li futbolcu Gabriel Suazo ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.
25 yaşındaki ismin, ocak ayı itibariyle Colo Colo ile olan sözleşmesi sona ermişti.
Suazo'nun Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile de görüştüğü ancak şartların oluşmadığı belirtildi.
Haberde 1.78 boyundaki sol bekin Beşiktaş'ın sunduğu 4 senelik sözleşmeye evet dediği yazıldı.
Transferde ufak pürüzlerin kaldığı ve Suazo'nun yakın zamanda İstanbul'a gideceği aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Gabriel Suazo, bu sezon 35 maça çıktı.
Suazo bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asist kaydetti.
Gabriel Suazo kariyerine Colo Colo altyapısında başlamış ve başka bir takımda oynamamıştı.
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