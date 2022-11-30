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Haberler Galeri Göztepe-Altay maçında attığı işaret fişeği ile bir kişi yaralayan Furkan E.'nin ifadesi ortaya çıktı

Göztepe-Altay maçında attığı işaret fişeği ile bir kişi yaralayan Furkan E.'nin ifadesi ortaya çıktı

Dünyanın konuştuğu Göztepe-Altay maçındaki olaylarda yeni gelişmeler yaşanıyor. İşaret fişeğini atarak bir kişinin yaralanmasına neden olan Furkan E.'nin ifadesi ortaya çıktı. Furkan E., "Pişmanım. Fişeği hedef gözetmeden attım, herhangi birini hedef almadan rastgele attım" dedi. Öte yandan; olaylı Göztepe-Altay derbisinde gözler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminin vereceği cezalara çevrildi.

Giriş Tarihi: 30.11.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 12:36
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Göztepe-Altay maçında attığı işaret fişeği ile bir kişi yaralayan Furkan E.’nin ifadesi ortaya çıktı

Göztepe ile Altay arasında oynanan, konuk takımın kalecisi Ozan Evrim'in, Göztepe taraftarı Nihat Aydın'ın korner direkli saldırısına uğradığı ve Furkan E. tarafından tribüne atıldığı belirlenen işaret fişeğiyle Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın yaralandığı İzmir derbisindeki olaylara ilişkin gözaltı sayısı, 28'e yükseldi.

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Göztepe-Altay maçında attığı işaret fişeği ile bir kişi yaralayan Furkan E.’nin ifadesi ortaya çıktı

Polis, patlayıcı ve yanıcı malzemelerin satıldığı iş yerine de baskın düzenledi.

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Göztepe-Altay maçında attığı işaret fişeği ile bir kişi yaralayan Furkan E.’nin ifadesi ortaya çıktı

İzmir'in Spor Toto 1'inci Lig'de yer alan iki temsilcisi Göztepe ile Altay arasında 27 Kasım'da oynanan müsabakanın 19'uncu dakikasında Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu tribüne atılan işaret fişeği nedeniyle Mehmet Çakır, ağır yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, sahaya atlayan Göztepe taraftarı Nihat Aydın, korner direğiyle rakip takımın kalecisi Ozan Evrim'e saldırdı. Evrim, başına aldığı darbeyle yaralandı. Her 2 yaralı da hastaneye kaldırıldı. Büyüyen olaylar nedeniyle maç tatil edildi ve soruşturma başlatıldı.

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Göztepe-Altay maçında attığı işaret fişeği ile bir kişi yaralayan Furkan E.’nin ifadesi ortaya çıktı

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, sis bombası ve işaret fişeğinin, statta görevli özel ambulans şoförleri A.K. ve H.G. tarafından karşılamadan önce Altaylı taraftarların bulunduğu yerdeki tuvalete saklandığı belirtildi. Şoförlerin, saat 16.34'te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvalete girdiği ve tuvaletten çantasız çıktığı tespit edildi. Polis ekipleri, 2 ambulans şoförü ve irtibatta oldukları Altaylı taraftarlar ile Ozan Evrim'e saldıran Göztepe taraftarı Nihat Aydın'ın da aralarında bulunduğu toplam 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Göztepe-Altay maçında attığı işaret fişeği ile bir kişi yaralayan Furkan E.’nin ifadesi ortaya çıktı

STADA GİRİŞ ANINDAN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yaralayan işaret fişeği ile diğer suç aletlerini 2 sırt çantasıyla stadyuma soktuğu belirlenip, gözaltına alınan ambulans şoförlerinden A.G.'nin, daha önce bazı maçlarda olay çıkardığı için 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'dan kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli A.G.'nin maçtan 1 gün önce taraftar grubuyla buluştuğunu ve oradaki konuşmanın ardından işaret fişeklerini stada sokmaya karar verdiği belirtildi.