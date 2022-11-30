30 Kasım 2022, Çarşamba
Göztepe-Altay maçında attığı işaret fişeği ile bir kişi yaralayan Furkan E.'nin ifadesi ortaya çıktı
Dünyanın konuştuğu Göztepe-Altay maçındaki olaylarda yeni gelişmeler yaşanıyor. İşaret fişeğini atarak bir kişinin yaralanmasına neden olan Furkan E.'nin ifadesi ortaya çıktı. Furkan E., "Pişmanım. Fişeği hedef gözetmeden attım, herhangi birini hedef almadan rastgele attım" dedi. Öte yandan; olaylı Göztepe-Altay derbisinde gözler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminin vereceği cezalara çevrildi.
Giriş Tarihi: 30.11.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 12:36
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