Göztepe-Altay maçında attığı işaret fişeği ile bir kişi yaralayan Furkan E.’nin ifadesi ortaya çıktı

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, sis bombası ve işaret fişeğinin, statta görevli özel ambulans şoförleri A.K. ve H.G. tarafından karşılamadan önce Altaylı taraftarların bulunduğu yerdeki tuvalete saklandığı belirtildi. Şoförlerin, saat 16.34'te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvalete girdiği ve tuvaletten çantasız çıktığı tespit edildi. Polis ekipleri, 2 ambulans şoförü ve irtibatta oldukları Altaylı taraftarlar ile Ozan Evrim'e saldıran Göztepe taraftarı Nihat Aydın'ın da aralarında bulunduğu toplam 21 şüpheliyi gözaltına aldı.