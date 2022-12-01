Beşiktaş’ta Utku Yuvakuran gelişmesi

Valerien Ismael döneminde kadroda tercih edilmeyen Utku'nun kendisini hazır tutarak kısa süre içinde Süper Lig 'de bir kulübe transfer olması bekleniyor. Siyah-Beyazlı yönetim de oyuncunun satışında kolaylık sağlayacak.

Ayrıca babasının da eski futbolcu Semih Yuvakuran olduğunu da hatırlatmakta yarar var. Utku da babasının izinden gidip yeşil sahalardaki mesaisine devam ediyor.