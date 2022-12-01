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Fenerbahçe'den Joao Pedro açıklaması! Joao Pedro'nun sakatlığındaki son durum belli oldu

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Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
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Fenerbahçe’den Joao Pedro açıklaması! Joao Pedro’nun sakatlığındaki son durum belli oldu

Fenerbahçe, dün akşam oynanan Rayo Vallecano maçında sakatlanan Joao Pedro'nun hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edildiğini açıkladı.

İspanya'nın Rayo Vallecano takımı ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Fenerbahçeli Joao Pedro'nun dizi ve bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilirken, durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Pedro'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirildi.

Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan oyuncunun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacak.

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