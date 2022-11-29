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Olaylı Göztepe - Altay maçı | TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den flaş açıklama: Kara leke

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Giriş Tarihi: 29.11.2022
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Olaylı Göztepe - Altay maçı | TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den flaş açıklama: Kara leke

Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde yaşanan olayların ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kulüp başkanları biraraya gelerek bir durum değerlendirmesi yaptı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, toplantı sonrasında bu olayla ilgili kurulların detayları inceleyip kararı vereceklerini ve bu tür olayların Türk futbolu için kara leke bıraktıklarını söyledi.

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