Rıdvan Dilmen’den flaş Vitor Pereira açıklaması: Hemen gönder gitsin

"BERKE SORU İŞARETİ"

Fenerbahçe'de kaleci şu an soru işareti. Berke herkes için, benim için de soru işareti şu an. Fenerbahçe, bugün de kaleci hatasından gol yedi. Fenerbahçe doğru bir teknik adamla, üst üste maçlar kazanmaya başlar. Şu an kalesi dışında soru işareti olan yeri yok. Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var, burada olacak bir kadro değil.