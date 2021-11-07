Rıdvan Dilmen'den flaş Vitor Pereira açıklaması: Hemen gönder gitsin
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kayserispor'la 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Dilmen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslenerek, ''Ali Bey hata yaptınız, insan hata yapabilir. Bindir uçağa gitsin, gönder. Fenerbahçe 2-1 kazansa göndermeyecek belki ama şimdi gönder, gitsin.'' dedi.
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı Kayserispor mücadelesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:
Kayserispor 3 puan kaybetti. Fenerbahçe 1 puan kazandı, çok doğru. Direkten döndü, sarı kart gördü falan, bunlara gerek yok. Hikmet Karaman uzatmalarda oyuncu değişikliği yaptığı için uzadı iyice maç. 3 puan son anda cebinden düştü.
Cüneyt Çakır, iki penaltıyı da VAR'dan veriyorsa soru işareti. İlki tamam ama ikinci de gördüm dedin, korneri gösterdin. İlkinde orayı hakem göremeyebilir.
"BİR BAŞKAN KENDİSİNE ANCAK BÖYLE KÖTÜLÜK YAPABİLİR"
Fenerbahçe'nin yenilmesi daha iyi olacaktı. Korkarım ki Ali Bey, 2-2'nin hatırına tutar bu hocayı. Fenerbahçe'nin lider olduğu zamanlarda söylüyordum ben, 'görünen köy klavuz istemez' diye, dalga geçiyorlardı benimle. Bir başkan kendisine ancak böyle kötülük yapabilir. Ali Koç da teknik direktörü takımda tutarak kendisine kötülük yapıyor. Fenerbahçe'de Ali Koç'a gösterilen tolerans kimseye gösterilmedi. Fenerbahçe'de bir hoca var. Şampiyonluk yaşamış falan, nerede? Çin, Yunanistan, Portekiz falan. Böyle bir öz geçmiş ile olmaz. Benim hissettiğim Fenerbahçe'de oyuncular Pereira'ya güvenmiyorlar. Bazı taraftarlar Ali Koç için Pereira'ya da güvenmişlerdi. Ama sonuçların ardından onlar da güvenlerini kaybetti. Ali Koç'a olan da güvenleri azaldı.
"VİTOR PEREİRA'YI GÖNDER, GİTSİN"
Ali Bey hata yaptınız, insan hata yapabilir. Bindir uçağa gitsin, gönder. Fenerbahçe 2-1 kazansa göndermeyecek belki ama şimdi gönder, gitsin.
Sen elindeki en büyük sanatçıyı (Mesut Özil) maçın son anlarında oyuna sokarsan en fazla 2-2 yapabilir. Elinde uçan, kaçan bir takım olsa koşmuyor falan de, oynatma ama öyle de değil. Fenerbahçe'nin kadrosu Mesut Özil'den bağımsız burada olmaz. Bunun tek sorumlusu Vitor Pereira'dır. Ali Koç da Pereira'ya hala katlandığı için sorumludur. Ali Koç, hemen amasız, fakatsız Fenerbahçe ile bu hocanın ilişiğini kesmeli. Hayatımızın bir parçasına Portekiz'den bir adam gelmiş ve acı çektiriyorsa, göndereceksiniz. Tutmak da sizin hatanız. Alacaksın kağıdı 'gel bakalım kardeşim, ne kadar istiyorsun' istediğini veririm hiç pazarlık da yapmam.
"FENERBAHÇE'DE HOCA OLMASA BU KADAR PUAN ALIR"
Sen zeytinyağını almışsın, en güzel yemeklik malzemeleri toplamışsın ama aşçı getireceğin yerde nalbant getirmişsin. Ben Fenerbahçe'nin kadrosundan iki tane takım çıkartırım, ikisi de Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa oynar. Fenerbahçe'de maçlara hiç hoca gelmese bu kadar puan alır.
Ali Bey, eğer hocayı göndermezse kendisi için çok zor. Ben kendi adıma göndermezse, çok kırılırım. Fenerbahçe, kırmızı kar yağarsa Pereira ile şampiyon olabilir sadece.
"BERKE SORU İŞARETİ"
Fenerbahçe'de kaleci şu an soru işareti. Berke herkes için, benim için de soru işareti şu an. Fenerbahçe, bugün de kaleci hatasından gol yedi. Fenerbahçe doğru bir teknik adamla, üst üste maçlar kazanmaya başlar. Şu an kalesi dışında soru işareti olan yeri yok. Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var, burada olacak bir kadro değil.
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