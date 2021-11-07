Rıdvan Dilmen’den flaş Vitor Pereira açıklaması: Hemen gönder gitsin

"VİTOR PEREİRA'YI GÖNDER, GİTSİN"

Ali Bey hata yaptınız, insan hata yapabilir. Bindir uçağa gitsin, gönder. Fenerbahçe 2-1 kazansa göndermeyecek belki ama şimdi gönder, gitsin.

Sen elindeki en büyük sanatçıyı (Mesut Özil) maçın son anlarında oyuna sokarsan en fazla 2-2 yapabilir. Elinde uçan, kaçan bir takım olsa koşmuyor falan de, oynatma ama öyle de değil. Fenerbahçe'nin kadrosu Mesut Özil'den bağımsız burada olmaz. Bunun tek sorumlusu Vitor Pereira'dır. Ali Koç da Pereira'ya hala katlandığı için sorumludur. Ali Koç, hemen amasız, fakatsız Fenerbahçe ile bu hocanın ilişiğini kesmeli. Hayatımızın bir parçasına Portekiz'den bir adam gelmiş ve acı çektiriyorsa, göndereceksiniz. Tutmak da sizin hatanız. Alacaksın kağıdı 'gel bakalım kardeşim, ne kadar istiyorsun' istediğini veririm hiç pazarlık da yapmam.

"FENERBAHÇE'DE HOCA OLMASA BU KADAR PUAN ALIR"

Sen zeytinyağını almışsın, en güzel yemeklik malzemeleri toplamışsın ama aşçı getireceğin yerde nalbant getirmişsin. Ben Fenerbahçe'nin kadrosundan iki tane takım çıkartırım, ikisi de Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa oynar. Fenerbahçe'de maçlara hiç hoca gelmese bu kadar puan alır.

Ali Bey, eğer hocayı göndermezse kendisi için çok zor. Ben kendi adıma göndermezse, çok kırılırım. Fenerbahçe, kırmızı kar yağarsa Pereira ile şampiyon olabilir sadece.