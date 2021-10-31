Kayserispor Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım izle!
Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Burak Şeker yönetiyor.
Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Burak Şeker yönetiyor.
KAYSERİSPOR - KARAGÜMRÜK İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Carole, Hosseini, Kolovetsios, İbrahim Akdağ, Onur, Kemen, Campanharo, Emrah Başsan, Gavranovic, Mame Thiam
Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Burak, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Borini, Emre Mor, Pesic