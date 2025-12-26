11. Yargı Paketi hangi maddeleri kapsıyor? Silahla ateş etme suçuna cezalar artırıldı

A Haber - Ekran Görüntüsü

"ARAÇTAN İNMEK SUÇ SAYILACAK"

Bir diğerine baktığımızda biliyorsunuz ki bazı şeyler çok küçük olarak görülebilir, hayatın içerisinde çok sık karşılaştığınız durumlar olabilir. Siz onlara çözüm üretmezseniz daha büyük sorunlara sebebiyet verir. Bizim ceza sisteminde hep kullandığımız bir teorem vardır: Kırık Cam Teoremi. Eğer o camı onarmazsanız yavaş yavaş onun daha da büyük zararlara sebebiyet verme durumu söz konusu olacaktır. Trafikte yol kesmeyi müstakil bir suç haline getirdi. Eğer trafikte inip, insanlar sinirlerine hakim olamıyorlar ve trafikte birbirlerine saygı çerçevesinde hareket etmediklerinden dolayı birbirlerine zarar verme durumu söz konusu oluyordu. Artık araçtan indiğiniz dahi, eğer şiddet için aracınızdan iniyorsanız, bunun suç sayıldığı... Bakın herhangi bir fiili harekette bulunmanıza dahi gerek yok. Aracınızdan eğer karşı tarafa zarar vermek açısına aracınızdan inip ona bir eylem durumuna giriştiyseniz bu dahi müstakil olarak bir suç olarak düzenlendi. Karşı tarafa zarar vermek için eğer aracından inme durumun söz konusuysa bunun bir cezasının olabileceği ve böylelikle insanların artık birbirleriyle karşı bir durum söz konusu olsa bile aracından inmeyerek... Çünkü siz bir 5 saniye, 10 saniye eğer sakin düşünürseniz trafikteki suçlar neredeyse yüzde 90 ortadan kalkmış olacak.