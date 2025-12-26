11. Yargı Paketi hangi maddeleri kapsıyor? Silahla ateş etme suçuna cezalar artırıldı
11. Yargı Paketi'nin Resmi Gazete'de kabul edilmesinin ardından 50 binden fazla mahkumun tahliye süreci başladı. Düzenleme kapsamında Kovid-19'a ilişkin hükümler yer alırken deprem suçları kapsam dışı bırakıldı. Özellikle kamuoyunda hangi suçların kapsam dışı kaldığı merak konusu olurken A Haber'de Arka Plan programına katılan Avukat Hadi Dündar, af düzenlemesinin içerisinde yer alan maddeleri ayrıntılarıyla ele aldı.
Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından birçok suç unsuru teşkil eden durumlara ağırlaştırılmış cezalar devreye girecek. Düzenleme kapsamında Kovid-19'a ilişkin hükümler yer alırken, deprem suçları kapsam dışında bırakıldı. Öte yandan 50 binden fazla mahkuma tahliye yolu açılırken düzenlemede hangi suçlar kapsam dışı bırakıldı?
A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına katılan Hukukçu Avukat Hadi Dündar, 11. Yargı Paketi kapsamındaki merak edilenleri yanıtladı.
Hukukçu Avukat Hadi Dündar 11. Yargı Paketi'nde yer alan "kasten adam öldürme, cinsel suçlar, terör suçları ve deprem kaynaklı öldürmeler" maddelerinin kapsam dışı bırakıldığını ve bu suçları işleyen suçlulara yönelik af düzenlemesinin uygulanmadığını belirtti.
11. Yargı Paketi'ndeki en önemli düzenlemelerden bir tanesi. Ancak bu başlığı iki farklı şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Birincisi; çocukların suç işlemesi ve çocuklar suç işlediğinde cezaların artırılması ya da çocuğun bir daha suç işlememesi için Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından biliyorsunuz ki Meclis'e bir görev verilmişti. Bununla ilgili bir komisyon kurulsun, çocukların bir daha suça karışmaması, yani 'suça sürüklenen çocuk' diyoruz, bu sürüklenme kriterlerini arayın, oradaki sorunları bulun, mümkün mertebe çocuk suça sürüklenmesin. Eğer kendi isteğiyle illaki suç işlemek istiyorsa da cezaları artırın diye bir talimat vermişti. Komisyon halihazırda devam ediyor ve o komisyonun ortaya koyacağı rapor neticesinde de bununla ilgili ciddi bir düzenleme gelecek.
"ÇOCUKLARI KULLANAN ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE CEZALAR ARTIRILDI"
Ancak 11. Yargı Paketi'nde az önce sizin de söylediğiniz gibi son zamanlardaki örgütler, çeteler ne yapıyor? 18 yaşın altındaki çocukları kullanıyor. Niye bunu böyle kullanıyorlar? Çünkü alınacak ceza daha düşük, çünkü daha fazla denetimli serbestlikten faydalanıyorlar, çünkü daha az cezaevinde kalıyorlar ve onlar da amacına ulaşma durumları söz konusu oluyor. Bir de siz çocuğu ikna ederken çok rahat bir şekilde ikna edebilirsiniz 18 yaş altındaki birini. İşte parayla ikna edebilirsiniz, korkutarak ikna edebilirsiniz, güzel bir şey gösterirsiniz, eksikliğini giderirsiniz, onu çok rahat bir şekilde ikna edip suça teşvik edebilirsiniz. Bunun önüne geçmek için de eğer örgüt çerçevesinde bir suç işleniyorsa ve bu örgüt çerçevesinde 18 yaş altında örgüt üyesi varsa ve örgüt üyesi bir eylem gerçekleştiriyorsa, örgüt yöneticisine bir kat daha cezayı artırma durumu söz konusu oldu. Onun için bu çok önemli bir düzenleme diyebiliriz.
"ARAÇTAN İNMEK SUÇ SAYILACAK"
Bir diğerine baktığımızda biliyorsunuz ki bazı şeyler çok küçük olarak görülebilir, hayatın içerisinde çok sık karşılaştığınız durumlar olabilir. Siz onlara çözüm üretmezseniz daha büyük sorunlara sebebiyet verir. Bizim ceza sisteminde hep kullandığımız bir teorem vardır: Kırık Cam Teoremi. Eğer o camı onarmazsanız yavaş yavaş onun daha da büyük zararlara sebebiyet verme durumu söz konusu olacaktır. Trafikte yol kesmeyi müstakil bir suç haline getirdi. Eğer trafikte inip, insanlar sinirlerine hakim olamıyorlar ve trafikte birbirlerine saygı çerçevesinde hareket etmediklerinden dolayı birbirlerine zarar verme durumu söz konusu oluyordu. Artık araçtan indiğiniz dahi, eğer şiddet için aracınızdan iniyorsanız, bunun suç sayıldığı... Bakın herhangi bir fiili harekette bulunmanıza dahi gerek yok. Aracınızdan eğer karşı tarafa zarar vermek açısına aracınızdan inip ona bir eylem durumuna giriştiyseniz bu dahi müstakil olarak bir suç olarak düzenlendi. Karşı tarafa zarar vermek için eğer aracından inme durumun söz konusuysa bunun bir cezasının olabileceği ve böylelikle insanların artık birbirleriyle karşı bir durum söz konusu olsa bile aracından inmeyerek... Çünkü siz bir 5 saniye, 10 saniye eğer sakin düşünürseniz trafikteki suçlar neredeyse yüzde 90 ortadan kalkmış olacak.
BAŞKASINA ZARAR VERME DURUMUNDA KISMİ CEZA ARTIŞI
Burada taksirle yaralama vardı biliyorsunuz ki. Araçla gittiğinizde, siz aracı kullanırken birine zarar veriyorsanız, istemeyerek karşı tarafa bir zarar verme durumu söz konusu olduğunda bir taksirle yaralama durumu oluşuyordu. Yani istemeyerek başkasına zarar verme kısmı artırıldı. Bunun cezası mümkün mertebe düşüktü ancak bunun cezası artırılarak en azından kapalı ceza infaz kurumunda bir süreyi geçirebilecek şekilde bir düzenleme durumu söz konusu.
"SİLAHLA ATEŞ ETME SUÇUNA CEZALAR ARTTI"
Magandalara da ceza geliyor. Meskun mahalde silahla ateş etme suçuna verilen ceza artırıldı. Çünkü cezalar düşüktü. Bu cezaların artırılıp mümkün mertebe o şahıs o eylemi gerçekleştirdiğinde kapalı ceza infaz kurumuna girme durumunun söz konusu olması gerekir ki bir caydırıcılık durumu söz konusu olsun.
BİLİŞİM SUÇLARINA DİKKAT ÇEKEN DÜZENLEME
Bununla birlikte 11. Yargı Paketi'nde iki tane önemli nokta daha var; özellikle bilişim suçları. Bilişim yoluyla işlenen suçlarla ilgili düzenleme söz konusu. Siz belli bir sayıda kart çıkartabileceksiniz, belli bir sayıda bu sefer IBAN'da para transferi yaptığınızda belli kurallar getirildi. Eğer bir bankada hesap açıyorsanız o hesap kriterlerinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir düzenleme durumu söz konusu. Bir şahıs istediği kadar bir GSM hattı çıkartabiliyordu, artık 3 taneden fazla çıkartamayacak. Çıkarttığında da mümkün mertebe çipli kartını, fotoğrafını her şeyini bırakması gerekecek ki onun adına da bir kart çıkartma durumu söz konusu olmasın.
