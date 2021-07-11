Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi açıklaması

"AMACIMIZ AŞININ HERKESE YAPILMASI"

Aşı konusunda teşvikçi olmak adına yapılan organizasyon hakkında bilgi veren Fatih Terim, "Sevgili dostum Prof. Ateş Kara beni aradı ve aşıyla ilgili düşüncelerini iletti. Ben de bunu çok mantıklı buldum ve seve seve yardım etmek istedim. Bir veya iki aşı olmasını şart koşarak ve listeleri inceleyerek 40 küsür kişi davet ettik. Bu, sadece o gün için değildi. Her müsait olduğumuzda da taraftarlarımız, bazı üniversiteler ve liseler için Florya açık olacak. Burada amacımız, ısrarla aşının herkese yapılması. O yüzden Bilim Kurulu'ndaki sayın Ateş hocamın ve diğer hocalarımın emeklerine biz de yardım edebilir miyiz diye düşündük. İşin perde arkası buydu. O gün Galatasaray Üniversitesi ile Galatasaray Lisesi'ni tercih ettik, yarın başka bir üniversite ya da lise olabilir. olur. Burada aslolan, bir ya da iki aşıyı yaptırmak. Bunu önemini vurgulamak için biz de yardımcı oluyoruz. Bunun bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim genç oyunculara bu sezon güvendiğinin altını çizdi.

Önemli açıklamalarda bulunan Terim "Gençlerden memnunum. Bu sene niyetimi belli ettiğimi düşünüyorum. Her zaman onlara şans verdim; ama ümit ederim şanslarını iyi kullanırlar. Onlara ihtiyacımız var." dedi.