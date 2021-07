Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi açıklaması

"PANİĞE GEREK YOK"

Transfer konusunda her gün ve her saat yoğun mesai yapıldığını söyleyen Fatih Terim, "Transfer için olağanüstü çabalarla çalışan bir başkanımız ve yönetimimiz var. Olacaktır, anlayabiliyorum. Endişeyi de hissedebiliyorum. PSV yaklaşıyor, hala olmadı… Paniğe gerek yok. Günün her saati uğraşıldığını görüyorum. Merak etmesinler. Bizatihi görüşmeleri başkanımız yapıyor, Galatasaraylılar rahat olsun. Hiçbir endişemiz yok. Hangi takım olursa olsun çıkıp oynayacağız, 10 transfer yapsak da PSV maçının garantisi yok, yapmasak da onların garantisi yok. O yüzden rahat olsunlar. Eylüle kadar vaktimiz var. Gönüllerin ferah tutulması adına böyle bir mesaj vermek istedim." dedi.