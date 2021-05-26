Şenol Güneş'ten EURO 2020 öncesi flaş mesaj

Güneş, "Burak Yılmaz saha içindeki tek lideriniz. Bu bir sıkıntı oluşturur mu? Burak tek başına bu yükü kaldırır mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bugüne kadar iyi geldi, bundan sonra da iyi gider. En azından 6 ay daha gider. Hep tartışılan bir oyuncu, daha yukarıya çıktığına göre son bir hamle de daha yapar diye düşünüyorum. Ondan sonra da belki hoca olur bilmiyorum. Kendini de buna hazırlıyor. Her gün üstüne koyarak geldi. Davranış ve ilişkiler olarak kendini geliştirdi. Sorumluluklarını biliyor, mesajlarını doğru verdi. Emre ile beraber iyi yapıyordu ama yalnız değil arkadaşları da yardımcı oluyor. Rıdvan da sorumluluk alacak. Takıma baktığınızda Burak, Ozan, Hakan, Kaan, Çağlar hepsi o sorumluluğu sahada alacak. Birinin diğerinden farkı yok. Kıran kırana maçlara hazır olmamız gerekiyor. Burak bu yükü kaldırmasa Fransa'ya gidip şampiyonluğa büyük katkı yapamazdı. Ülkemizde daha iyi işler yapacağı yönünde beklentimiz var."