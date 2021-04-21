21 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri CANLI I Galatasaray Trabzonspor canlı anlatım izle! Şampiyonluk yolunda kritik derbi

CANLI I Galatasaray Trabzonspor canlı anlatım izle! Şampiyonluk yolunda kritik derbi

'in 36. haftasında ile derbide kozlarını paylaşacak. Sivasspor ile Beşiktaş'ın berabere kalmasının ardından şampiyonluk umutları oldukça artan Galatasaray, Trabzonspor karşısında mutlak 3 puanı almak için sahaya çıkacak. Abdullah Avcı'nın en büyük kozları Nwakaeme ve Bakasetas olacak. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

SPOR
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
ABONE OL
CANLI I Galatasaray Trabzonspor canlı anlatım izle! Şampiyonluk yolunda kritik derbi

'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında ile 'u kozlarını paylaşacak.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Babel.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny..

İLK MAÇI CİMBOM KAZANDI

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 130 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 59 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 43 defa rakibini mağlup etti. 28 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 170, Karadeniz ekibi ise 146 kez rakip fileleri havalandırdı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

LİGDE 96. MAÇ

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 95 karşılaşmada Galatasaray 42 defa 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 31 kez sahadan galip ayrıldı. 22 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 123, bordo-mavililer ise 109 gol attı.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Trabzonspor'a karşı en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'da oynanan Süper Lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Karadeniz ekibi de 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-0 mağlup etti.

METE KALKAVAN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Trabzonspor arasında mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. İstanbul bölgesi hakemi olan Mete Kalkavan, Süper Lig'de 182 maç yönetti. Bu maçların 88'ini ev sahibi, 50'sini ise deplasman takımları kazandı. 44 maç ise berabere son erdi.

NWAKAEME'YE ÖZEL ÖNLEM!

Trabzonspor maçı öncesinde Fatih Terim, bordo mavili ekibin yıldızı Nwakaeme'ye önlem almak adına Şener Özbayraklı ve Feghouli'yi özel hazırladı.

BB Erzurumspor hayata döndü! BB ERZURUMSPOR - YENİ MALATYASPOR | CANLI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA