Son dakika! Galatasaray-Trabzonspor maçıyla ilgili canlı yayında flaş sözler: Al sana hakem!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, canlı yayında mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Oynanan oyunu eleştiren Toroğlu, "Bu kadar kalitesiz futbola inanamıyorum. İşim olmasa maçı seyretmem. Şimdi diyorlar 'seyirci olsaydı.' Almanya'da İspanya'da pandemi yok mu? Bu kadar kalitesiz futbol olmaz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Toroğlu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 'bu hakemi bize vermeyin' sözlerini eşleştirerek 'al sana hakem' diyerek tepki gösterdi.

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