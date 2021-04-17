CANLI | Denizlispor BB Erzurumspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

Ligde 5 maçtır galip gelemeyen Yukatel Denizlispor, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Haftaya 26 puanla 21. ve son sırada giren yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Recep Niyaz, Ayman Ben Muhammed, Radoslaw Murawski ve Hüseyin Altıntaş hafta içinde hazırlıklarını takımdan ayrı sürdürdü.

Yukatel Denizlispor'un 2 puan önünde ve maç fazlasıyla 20. durumda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise galip gelemediği son 9 karşılaşmada 3 puan alabildi.

Ligin ilk yarısında Yukatel Denizlispor, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

11'LER

Denizlispor: Cenk Gönen, Leismann, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Murawski, Özer, Diskerud, Sacko, Sagal, Rodallega.

RaptiyeBB Erzurumspor: Göktuğ, Murat, Adolphe, Hasan, Leo, Omolo, Petrus, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes.