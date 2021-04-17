CANLI | Denizlispor BB Erzurumspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma
CANLI | Denizlispor BB Erzurumspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma | Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, 35. hafta mücadelesinde bugün sıralamada kendisinin bir üstünde yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.
Ligde 5 maçtır galip gelemeyen Yukatel Denizlispor, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Haftaya 26 puanla 21. ve son sırada giren yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Recep Niyaz, Ayman Ben Muhammed, Radoslaw Murawski ve Hüseyin Altıntaş hafta içinde hazırlıklarını takımdan ayrı sürdürdü.
Yukatel Denizlispor'un 2 puan önünde ve maç fazlasıyla 20. durumda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise galip gelemediği son 9 karşılaşmada 3 puan alabildi.
Ligin ilk yarısında Yukatel Denizlispor, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti.
11'LER
Denizlispor: Cenk Gönen, Leismann, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Murawski, Özer, Diskerud, Sacko, Sagal, Rodallega.
RaptiyeBB Erzurumspor: Göktuğ, Murat, Adolphe, Hasan, Leo, Omolo, Petrus, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes.