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CANLI I Denizlispor Fenerbahçe canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

'in 32. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 3 puan kaybettiği haftada kazanarak farkı kapatmak istiyor. İşte karşılaşmanın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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CANLI I Denizlispor Fenerbahçe canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, , Caner, Ozan, , , Pelkas, Valencia, Samatta

Denizlispor: , Sakıb, Mustafa, Oğuz, Leismann, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega

DENİZLİSPOR GALİBİYETE HASRET

Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçta rakibini mağlup edemedi.

Fenerbahçe karşısında ligde son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlı takım, daha sonraki 13 karşılaşmadan 9'unu kaybetti, 4'ünde berabere kaldı.

FENERBAHÇE, SON 9 MAÇIN 8'İNİ KAZANDI

Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 9 maçın 8'inde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2019-2020 ve 2020-2021'de oynadığı maçların 8'ini kazandı.

Bu süreçte 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

DENİZLİSPOR'UN İSTANBUL'DA GALİBİYETİ YOK

Fenerbahçe ile Denizlispor arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında sarı-lacivertli ekibin büyük üstünlüğü dikkati çekiyor.

İstanbul'da yapılan 19 lig maçında Fenerbahçe 16 galibiyet alırken, 3 karşılaşma berabere sonuçlandı. Denizlispor, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda galibiyet elde edemedi.

İstanbul'da Fenerbahçe'nin 61 golüne, Denizlispor 17 golle karşılık verebildi.

Denizlispor, İstanbul'daki beraberliklerini 1995-1996 sezonunda 0-0, 2006-2007 ile 2019-2020'de ise 2-2'lik skorlarla aldı.

FENERBAHÇE'NİN FARKLI GALİBİYETLERİ

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden 2'sini Denizlispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy'de yaptığı maçlardan 7-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.

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