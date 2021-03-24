CANLI I Türkiye Hollanda canlı anlatım izle! Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik maç

13. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı ile Hollanda ilk kez 4 Mayıs 1958 tarihinde oynanan özel maçta karşılaştı ve ay-yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. İki ülke 8'i resmi, 4'ü de özel olmak üzere toplam 12 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Milliler 3 kez rakibini yenerken, Hollanda ise 5 defa kazandı. 4 maç ise berabere sona erdi. Türkiye'nin 9 golüne, Hollanda 13 golle cevap verdi.

İki ülke son olarak 6 Eylül 2015'te 2016 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında karşılaştı. Konya'da oynanan müsabakayı Türkiye 3-0'lık skorla kazanarak, rakibi karşısında 18 yıl sonra galip gelmişti.

Türkiye ile Hollanda arasındaki 8 resmi karşılaşmanın 6'sı FIFA Dünya Kupası, 2'si de UEFA Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında oynandı.