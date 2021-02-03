CANLI | Kayserispor Aytemiz Alanyaspor maçı canlı anlatım izle
Son dakika: CANLI | Kayserispor Aytemiz Alanyaspor maçı canlı anlatım izle | Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet 2 mağlubiyet alan Kayserispor, Dan Petrescu ile çıkış arıyor.
Aytemiz Alanyaspor ise son 2 maçta 6 puan elde etti. Süper Lig'de 37 puanla 4. sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor deplasmanında kazanarak galibiyet serisini 3'e çıkarmak istiyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Osman Gökhan Bilir yapıyor.
Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor mücadelesi beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanıyor.
İŞTE 11'LER
Kayserispor: Doğan, Behich, Uğur, Sapunaru, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, Henrique, Maglica
Alanyaspor: Marafona, Fatih, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Umut, Berkan, Kadzior, Mustafa, Babacar