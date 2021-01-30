30 Ocak 2021, Cumartesi
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CANLI | Başakşehir - Hatayspor maçı canlı anlatım izle

'in 22. haftası mücadelesinde Başakşehir evinde Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'u konuk ediyor. Taraftarlar İstanbul Başakehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16'da başlayan maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden takip edebilirler.

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Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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CANLI | Başakşehir - Hatayspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Başakşehir ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Saat 16'da başlayan Başakşehir - Hatayspor maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Başakşehir - Hatayspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - HATAYSPOR İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Mahmut, Deniz Türüç, Aleksic, Fernandes, Demba Ba

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf

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