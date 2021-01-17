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Haberler Spor Haberleri CANLI | Denizlispor - Hatayspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

CANLI | Denizlispor - Hatayspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

'in 19. haftası Denizlispor-Hatayspor maçıyla devam ediyor. Denizlispor-Hatayspor maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
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CANLI | Denizlispor - Hatayspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Denizlispor ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Pantiimon, Tiago Lopes, Fabaino, Muhammet, Özer, Murawski, Bakalorz, Recep Niyaz, Sagal, Sacko, Mesanovic

Hatayspor: Akın, Popov, Billong, Pablo, Mesut, Adama Traore, Ruben Riberio, Rayane Aabid, Akintola, Selim Ilgaz, Boupendza

DENİZLİSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Hatayspor maçı 17 Ocak Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ahaber.com.tr'de olacak.

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