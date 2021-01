Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig'de yabancı oyuncu kontenjanı 14'ten 16'ya yükseliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Görüşmeler neticesinde ikinci yarıda uygulanmak üzere, 14 olan yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararını aldık. TFF, bütün ligleri oynatarak sonlandırmak için elinden gelen bütün desteği kulüplere yapmaya hazırdır" dedi.

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi. Gerçekleşen toplantı sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığındaki görevini bırakan Mehmet Sepil, görüşmelerle ilgili bilgiler verdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "2021 yılının ilk toplantısını bugün yaptık. 2020 yılının nasıl geçtiğini, ne gibi kararlar aldığımızı enine boyuna yaptığımız çalışmaların hepsini, Kulüpler Birliği Vakfı üyelerine anlattık. Kulüpler Birliği Vakfımızın bizden en çok istediği konuların başında, kulüplerimizin elinde bulunan 14 yabancı üstündeki oyuncuları satamadıkları için onlara önemli derecede para ödemeleri yüzünden, sıkıntıları ve zararları anlattılar. Bu oyuncuların FIFA'ya gittiklerinde, kendilerinin tazminat ödeyecekleri söylediler.

Biz de anında görüşmeler neticesinde ikinci yarıda uygulanmak üzere, 14 olan yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararını aldık. Bugünden sonra oynanacak maçlarda veya diğer konularda isteklerini, arzularını bildirdiler. Olabilecekleri, olamayacakları kendilerine ifade ettik. Bazı konularda da bazı görüşmeler yapacağımızı, yönetim kuruluyla tartışarak o kararları da verebileceğimi ilettik. Bunların hepsi 1 defaya mahsus kararlardır.

Gerçekten çok sıkıştırılmış bir lig takvimi yaşıyoruz. Pazar-çarşamba-pazar maçları, Türkiye Kupası maçları, bazı takımların Avrupa maçları ve 16 Mayıs'ta ligleri bitirmek istediğimizden dolayı sıkı bir trafik olduğu görülüyor. Ligleri oynatarak tamamlamak birinci görevimiz. Bunları da düşünerek kulüplerimiz mümkün olduğunca futbolcularımızı sağlıklı bir şekilde futbol oynatarak, ligi sonlandırmak istiyoruz. TFF bütün ligleri oynatarak sonlandırmak için elinden gelen bütün desteği kulüplere yapmaya hazırdır. Yapmaya da devam ediyoruz. Bu toplantıları da sene içinde sık sık yaparak, ligi sonlandırmak istiyoruz. Alınan bu kararla birlikte maça çıkabilecek yabancı sayısı 14 olacak. Bu karar sezon sonuna kadardır" diye konuştu.

"DÖVİZ KURUNU 9'A ÇIKARMAK GİBİ BİR TAAHHÜDÜMÜZ ŞU AN İÇİN YOK"

8.3'e sabitlenen döviz kurunun 9'a çıkarılmasıyla ilgili gelen soruya Özdemir, "Böyle bir taahhüdümüz yok ama bunu yönetim kurulu ve danışmamız gereken mercilerle görüşeceğiz. Geç kalmayacağız bunun için transfer dönemi içindeyiz. Bugün Süper Lig, haftaya TFF 1'inci Lig, ardından da 2'nci ve 3'üncü Lig yönetim kurullarıyla görüşeceğiz. 2021 yılında ligin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için görüş alışverişinde olacağız" ifadelerini kullandı.

"YAYINCI KURULUŞ TÜM ÖDEMELERİ YAPTI"

Özdemir yayıncı kuruluşla ilgili ise "Bugün itibarıyla herhangi bir sorunumuz yoktur. 2020-2021 sezonu için sözleşmemizi yaptık. Tüm ödemelerini de yapmışlardır. Bundan sonra da ne zaman ödeme yapacakları bellidir. Bir sorun yok şu anda" şeklinde konuştu.

SEPİL: BUGÜNKÜ TOPLANTI, YENİ KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANINI SEÇME TOPLANTISI DEĞİLDİ

Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığındaki görevini bırakan Mehmet Sepil ise şu açıklamalarda bulundu: "Kulüpler Birliği'ndeki görevinden ayrıldım. Bugün yeni yıl dolayısıyla ilk toplantımızı yaptık, Nihat başkanımın da söylediği gibi hem geçmişin değerlendirmesi hem de önümüzdeki seneyle ilgili federasyonla Kulüpler Birliği'nin ortak yapmasını arzu ettiğimiz çalışmalar için istekte bulunduk. Bugünkü toplantı, yeni Kulüpler Birliği başkanını seçme toplantısı değildi. 28 Ocak'ta Kulüpler Birliği yeni başkanını belirleyecek. Dolayısıyla ayın 8'inden itibaren yeni başkan görevini benden devralacak. Bugün yaptığımız görüşmelerin önemli bir bölümü futbolun ekonomisinin yaşadığı zorluklarla ilgiliydi. TFF'den istediğimiz yardımlardı. Bununla ilgili detaylı konuştuk. Şu an pandemiden dolayı birçok sektör ciddi yardım alıyor ama futbol sektörü henüz bu yardım alamadı, bunu tartıştık. Nihat başkan her türlü yardımı yapacağını, görüşmeleri yapacağını söyledi. Bu bizim için önemliydi. Yine pandemi koşullarının yarattığı oyuncuların sakatlanması, maçların yoğunluğu gibi nedenleri de ilettik ve yabancı oyuncu sayısının artı 2 olarak sadece bu sezona uygulanması ile ilgili bir talepte bulunduk. Toplantıda karar alındı 16 yabancıyla oynanmasıyla ilgili. Şu an futbolun işleyişi içinde olan birtakım endişelerimizi söyledik, bununla ilgili eminim notlarını almıştır. Bundan sonra yapılacak çalışmalara da ışık tutmasını rica ettik."

Sepil, limitlerle ilgili karar alınıp alınmadığı ile ilgili de "Bu konuda da zaten yazılı olarak müracaatımız vardı. Bugünkü toplantıda bu kararın alınması doğru bulunmadı, birtakım görüşmeler yapılacağını söylendi. Bu konuda çok zorlanıyor kulüpler limitlerle ilgili. Bu istediğimizi sayın başkanım yerine getirecektir" dedi.