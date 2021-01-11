Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa(CANLI ANLATIM)

Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı.

Akdeniz ekibi ligde yaptığı 17 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ile 5 yenilgi yaşadı ve 30 puan topladı. İstanbul ekibi ise 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 19 puan aldı.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih, Moubandje, Salih Uçan, Siopis, Efecan, Bakasetas, Bareiro, Babacar.

Kasımpaşa: Ramazan; Hadergjonaj, Haddadi, Brecka, Eren; Sadiku, Aytaç, Varga; Yusuf, Thelin, Hodzic.