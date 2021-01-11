Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa(CANLI ANLATIM)
Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Müsabaka saat 19.00'da başladı. Peki, Alanyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta başladı? 11'de kimler var? İşte tüm detaylar...
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Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı.
Akdeniz ekibi ligde yaptığı 17 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ile 5 yenilgi yaşadı ve 30 puan topladı. İstanbul ekibi ise 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 19 puan aldı.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih, Moubandje, Salih Uçan, Siopis, Efecan, Bakasetas, Bareiro, Babacar.
Kasımpaşa: Ramazan; Hadergjonaj, Haddadi, Brecka, Eren; Sadiku, Aytaç, Varga; Yusuf, Thelin, Hodzic.