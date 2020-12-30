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Haberler Spor Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı

son dakika haberleri | Yeni sezona büyük krizlerle başlayan , tecrübesiyle takımı şampiyonluk potasında tutmayı başardı. Terim devre arası transfer döneminde yönetime dünyaca ünlü golcünün ismini verdi. Sarı kırmızılı takımda, transfer harekatı başladı.

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Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı
Sarı-Kırmızılılar, ara transfer dönemini 1 hafta erken açtı! Terim'in listesindeki tüm oyuncular için resmi görüşmeler başladı.
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı

Galatasaray'da transfer mevsimi başladı... Ara transfer döneminin açılmasına 1 hafta olmasına rağmen, resmi görüşmelere start veren Galatasaray Yönetimi, teknik patron Fatih Terim'in listesi doğrultusunda gerekli temasları kurdu. Fanatik'in haberine göre; Takımdaki birçok pozisyona takviye yapmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'da birçok görüşme olumlu seyrediyor. İşte gündemdeki isimler ve transfer çalışmalarındaki son durum...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı

HENRY ONYEKURU
Nijeryalı yıldızın menaceri D'avila ile beklenen görüşme İstanbul'da gerçekleşti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı

Genç yetenekle uzun süre önce anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Monaco ile pazarlık sürecinde de mesafe kat etti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı

Transferin gerçekleşmesi halinde, ya en baştan ya da kiralama süresinin sonunda Onyekuru'nun bonservisi kesin olarak Galatasaray'a geçecek. Monaco'nun en ciddi şartı bu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı

Sarı-Kırmızılı kulüp 5 milyon Euro'luk bir teklif iletti. Ancak görünen o ki, anlaşma 1.5 yıllık kiralama ve ardından zorunlu satın almayla 7.5 milyon Euro civarında bir rakam karşılığında gerçekleşecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı

DiEGO COSTA
Cim Bom'da liste başı Diego Costa. Brezilyalı golcü, dün itibarıyla Atletico Madrid'den resmen ayrıldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı

Cim Bom'un teklifini değerlendiren 32 yaşındaki yıldız, birkaç gün içerisinde kararını bildirecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı

Menacerler vasıtasıyla kurulan ilk temasların olumlu geçtiği ve Galatasaray cephesinde bu transfere çok sıcak bakıldığı belirtiliyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı

Anlaşma olursa, Cim Bom bonservis ödemeden dünya çapında bir golcüyü daha renklerine bağlamış olacak. Costa için Arsenal ile Juventus'un da devrede olduğu iddia ediliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı

KENAN KARAMAN
Yönetim, gurbetçi yıldızın bonservisini sezon sonunda bedava almak için görüşmeler yapmıştı, ancak işler değişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı

Terim, forvet hattında yapacağı güncelleme için Kenan'ın ikinci yarıda mutlaka kadrosunda olmasını istiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı

Alman kulübü Fortuna Düsseldorf ile yeniden görüşmeler yapıldı. Oyuncunun bonservis bedeliyle ilgili bir anlaşmazlık var. Ancak pazarlıkların bir süre daha devam edeceği belirtiliyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı

Bu arada Kenan Karaman'ı Beşiktaş'ın da çok istediği, ancak Milli futbolcunun Galatasaray'da ısrar etmesi nedeniyle anlaşmanın gerçekleşmediği öğrenildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı

ALi AKMAN
Bursaspor'un harika çocuğu Ali Akman'a Avrupa kulüplerinin ilgisi devam ediyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı

Her ne kadar hem 18 yaşındaki forvet hem de temsilcisi Ayhan Akman, Galatasaray'a söz vermiş olsalar da, transferin devre arasında gerçekleşmesi adına Bursaspor'la bir görüşme yapılacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı

Yeşil-Beyazlılar, genç oyuncuyu Avrupa'ya satarak para kazanmak istiyor. Galatasaray cephesi ise sezon sonunda bedava alabileceği genç yetenek için bonservis ödemek istemiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı

Taraflar, takas formülüyle bir çözüm yolu bulmayı deneyecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı

GARRY RODRiGUES
Fenerbahçe'ye veda etmesinin ardından, Türkiye'den ayrılmadan hemen önce Galatasaraylı yöneticilerle görüşen Garry Rodrigues, transfer için anlaşmaya varmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı

Sarı-Kırmızılılar, yıldız kanat oyuncusunu opsiyon olarak bekletiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı

Galatasaray'da öncelik Onyekuru'da. Ancak Nijeryalı yıldızda bir sorun çıkması halinde, en kısa sürede Rodrigues'in transferi gerçekleşecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı

Al İttihad kulübüyle de görüşmelerin tamamlandığı ve oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda herhangi bir pürüz bulunmadığı belirtiliyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı

AYTAÇ KARA
Galatasaray'ın ara transfer dönemi öncesi işini imza aşamasına getirdiği ilk oyuncu Aytaç Kara...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı

5 Ocak itibarıyla Aytaç'ın Kasımpaşa ile yollarını tamamen ayırması ve Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı

Sarı-Kırmızılılar bu operasyon için kasasından herhangi bir bonservis bedeli çıkarmayacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı

27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla da Türk Lirası üzerinden 3.5 yıllık bir kontrat yapılacak.

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