Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Görüşmeler başladı
Galatasaray son dakika transfer haberleri | Yeni sezona büyük krizlerle başlayan Fatih Terim, tecrübesiyle takımı şampiyonluk potasında tutmayı başardı. Terim devre arası transfer döneminde yönetime dünyaca ünlü golcünün ismini verdi. Sarı kırmızılı takımda, transfer harekatı başladı.
Galatasaray'da transfer mevsimi başladı... Ara transfer döneminin açılmasına 1 hafta olmasına rağmen, resmi görüşmelere start veren Galatasaray Yönetimi, teknik patron Fatih Terim'in listesi doğrultusunda gerekli temasları kurdu. Fanatik'in haberine göre; Takımdaki birçok pozisyona takviye yapmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'da birçok görüşme olumlu seyrediyor. İşte gündemdeki isimler ve transfer çalışmalarındaki son durum...
HENRY ONYEKURU
Nijeryalı yıldızın menaceri D'avila ile beklenen görüşme İstanbul'da gerçekleşti.
Genç yetenekle uzun süre önce anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Monaco ile pazarlık sürecinde de mesafe kat etti.
Transferin gerçekleşmesi halinde, ya en baştan ya da kiralama süresinin sonunda Onyekuru'nun bonservisi kesin olarak Galatasaray'a geçecek. Monaco'nun en ciddi şartı bu.
Sarı-Kırmızılı kulüp 5 milyon Euro'luk bir teklif iletti. Ancak görünen o ki, anlaşma 1.5 yıllık kiralama ve ardından zorunlu satın almayla 7.5 milyon Euro civarında bir rakam karşılığında gerçekleşecek.
DiEGO COSTA
Cim Bom'da liste başı Diego Costa. Brezilyalı golcü, dün itibarıyla Atletico Madrid'den resmen ayrıldı.
Cim Bom'un teklifini değerlendiren 32 yaşındaki yıldız, birkaç gün içerisinde kararını bildirecek.
Menacerler vasıtasıyla kurulan ilk temasların olumlu geçtiği ve Galatasaray cephesinde bu transfere çok sıcak bakıldığı belirtiliyor.
Anlaşma olursa, Cim Bom bonservis ödemeden dünya çapında bir golcüyü daha renklerine bağlamış olacak. Costa için Arsenal ile Juventus'un da devrede olduğu iddia ediliyor
KENAN KARAMAN
Yönetim, gurbetçi yıldızın bonservisini sezon sonunda bedava almak için görüşmeler yapmıştı, ancak işler değişti.
Terim, forvet hattında yapacağı güncelleme için Kenan'ın ikinci yarıda mutlaka kadrosunda olmasını istiyor.
Alman kulübü Fortuna Düsseldorf ile yeniden görüşmeler yapıldı. Oyuncunun bonservis bedeliyle ilgili bir anlaşmazlık var. Ancak pazarlıkların bir süre daha devam edeceği belirtiliyor.
Bu arada Kenan Karaman'ı Beşiktaş'ın da çok istediği, ancak Milli futbolcunun Galatasaray'da ısrar etmesi nedeniyle anlaşmanın gerçekleşmediği öğrenildi.
ALi AKMAN
Bursaspor'un harika çocuğu Ali Akman'a Avrupa kulüplerinin ilgisi devam ediyor.
Her ne kadar hem 18 yaşındaki forvet hem de temsilcisi Ayhan Akman, Galatasaray'a söz vermiş olsalar da, transferin devre arasında gerçekleşmesi adına Bursaspor'la bir görüşme yapılacak.
Yeşil-Beyazlılar, genç oyuncuyu Avrupa'ya satarak para kazanmak istiyor. Galatasaray cephesi ise sezon sonunda bedava alabileceği genç yetenek için bonservis ödemek istemiyor.
Taraflar, takas formülüyle bir çözüm yolu bulmayı deneyecek.
GARRY RODRiGUES
Fenerbahçe'ye veda etmesinin ardından, Türkiye'den ayrılmadan hemen önce Galatasaraylı yöneticilerle görüşen Garry Rodrigues, transfer için anlaşmaya varmıştı.
Sarı-Kırmızılılar, yıldız kanat oyuncusunu opsiyon olarak bekletiyor.
Galatasaray'da öncelik Onyekuru'da. Ancak Nijeryalı yıldızda bir sorun çıkması halinde, en kısa sürede Rodrigues'in transferi gerçekleşecek.
Al İttihad kulübüyle de görüşmelerin tamamlandığı ve oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda herhangi bir pürüz bulunmadığı belirtiliyor.
AYTAÇ KARA
Galatasaray'ın ara transfer dönemi öncesi işini imza aşamasına getirdiği ilk oyuncu Aytaç Kara...
5 Ocak itibarıyla Aytaç'ın Kasımpaşa ile yollarını tamamen ayırması ve Galatasaray'a imza atması bekleniyor.
Sarı-Kırmızılılar bu operasyon için kasasından herhangi bir bonservis bedeli çıkarmayacak.
27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla da Türk Lirası üzerinden 3.5 yıllık bir kontrat yapılacak.