BAŞAKŞEHİR-KASIMPAŞA (CANLI ANLATIM)
Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saat, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Başakşehir - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın muhtemel 11'leri...
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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Başakşehir ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Kasımpaşa maçı 27 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Berkay, Mahmut, Visca, Chadli, Crivelli, Gulbrandsen
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Aytaç, Tirpan, Yusuf, Hajradinovic, Hodzic, Koita
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