Son dakika: Galatasaray Trabzon'da liderliğe uzandı! Sarı kırmızılılar Trabzonspor'u iki golle geçti

STATTA MÜZİK SESİ YOK

Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer'in hayatını kaybetmesi nedeniyle statta müzik çalınmadı.

Ayrıca Trabzonsporlu futbolcular da ısınmaya üzerinde Özkan Sümer'in fotoğrafının basılı olduğu siyah renkli tişörtlerle çıktı.

YUSUF YAZICI DA İZLEDİ

Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, izinli olduğu için geldiği Trabzon'da önce Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti.