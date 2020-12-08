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FIBA Şampiyonlar Ligi | Brose Bamberg - Pınar Karşıyaka canlı izle | A Spor Canlı | ahaber.com.tr canlı

SO DAKİKA HABERİ... Pınar Karşıyaka Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. ekibi F Grubu'nda 2'de 2 yapan 'e konuk olacak. Maç A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. arasında oynanacak bu keyifli basketbol maçını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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FIBA Şampiyonlar Ligi | Brose Bamberg - Pınar Karşıyaka canlı izle | A Spor Canlı | ahaber.com.tr canlı

SON DAKİKA HABERİ | Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor.

İzmir ekibi F Grubu'nda 2'de 2 yapan Brose Bamberg'e konuk olacak.

Temsilcimiz zorlu maçı kazanarak Almanya'dan zaferle dönmeyi hedefliyor!

BROSE BAMBERG - PINAR KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Brose Bamberg - Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi maçı 08 Aralık 2020 Salı günü saat 22:00'de naklen A Spor'da...

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