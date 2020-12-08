FIBA Şampiyonlar Ligi | Brose Bamberg - Pınar Karşıyaka canlı izle | A Spor Canlı | ahaber.com.tr canlı
SO DAKİKA HABERİ... Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. İzmir ekibi F Grubu'nda 2'de 2 yapan Brose Bamberg'e konuk olacak. Maç A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Brose Bamberg - Pınar Karşıyaka arasında oynanacak bu keyifli basketbol maçını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...
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SON DAKİKA HABERİ | Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor.
İzmir ekibi F Grubu'nda 2'de 2 yapan Brose Bamberg'e konuk olacak.
Temsilcimiz zorlu maçı kazanarak Almanya'dan zaferle dönmeyi hedefliyor!
BROSE BAMBERG - PINAR KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Brose Bamberg - Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi maçı 08 Aralık 2020 Salı günü saat 22:00'de naklen A Spor'da...