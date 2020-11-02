Hatayspor - Sivasspor canlı anlatım
Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile 2002 yılından bu yana hiç karşılaşmayan Sivasspor, 18 yıl aranın ardından rakibi karşısında galibiyet alabilmek için Antakya Atatürk Stadyumu'nda sahaya çıkıyor.
Kariyerleri boyunca 8 kez karşı karşıya gelen Hatayspor ve Sivasspor, ligin 7'inci hafta mücadelesi kapsamında 3 puan mücadelesi verecek.
Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Kariyerleri boyunca 8 kez karşı karşıya gelen Hatayspor ve Sivasspor, ligin 7'inci hafta mücadelesi kapsamında 3 puan mücadelesi verecek. Peki, Hatayspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
HATAYSPOR-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 7'nci Hafta mücadelesinde Hatayspor, Sivasspor'u konuk edecek. 2 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.
Geçtiğimiz haftalarda 17 takım oyuncusunun yanı sıra teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanının koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla Hatayspor, 2 haftadır sahalardan uzak kalmıştı.
Hatay ekibinde Sivasspor maçı öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde futbolcularının test sonuçlarının negatife döndüğü bildirilmişti.
Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano'nun sakatlığı sürerken, Erdoğan Yeşilyurt ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor.