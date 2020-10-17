Çaykur Rizespor - Ankaragücü | Canlı anlatım
Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Henüz galibiyeti bulunmayan iki takım, ilk 3 puanlarını almak için sahaya çıktı. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
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Süper Lig'de milli aranın ardından maçlar yeniden başladı. 5. hafta mücadelesinde Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
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Çaykur Rizespor 11'i: Gökhan, Moroziuk, Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Donsah, Boldrin, Fernando, Remy
Ankaragücü 11'i: Friedrich, Pazdan, Erdi, Kitsiou, Pinto, Voca, Şahverdi, Alper, Paintsil, Lobjanidze, Borven
Teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki Çaykur Rizespor da sezona istediği başlangıcı yapamadı. Ligdeki ilk 4 maçında ikişer yenilgi ve beraberlik alan Karadeniz ekibi, 2 puanla 18. sırada yer alıyor.