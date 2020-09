Fatih Terim'den Rangers maçı yorumu! 2. maç yok...

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımı ile yarın saat 21.45'te karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi Fatih Terim basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI:

Galatasaray, yarın 21.45'te Avrupa Ligi play-off karşılaşmasında İskoç takımı Rangers ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim bu maç öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti.

Takım olarak her haliyle önemli bir takım. Adeta bir UEFA rakibi olarak değil, Şampiyonlar Ligi rakibi olarak görüyorum ben Rangers'ı...

Seyircisiz olan maçın ne tadı var, ne tuzu var. Hiç alışık olmadığımız bir şekil. Bugün hem Galatasaray hem de Rangers'ın seyircisi takımına tutkun bir seyirci. Bu dönem olmasaydı karşılıklı iki maç oynayacaktı. Ne olursa olsun içeride oynamanın bir avantajı var. Böyle maçların favorisi olduğunu düşünmüyorum. Tek maç olduğu için maç öncesi o favori bu favori gibi söylemleri çok mantıklı bulmuyorum.

ARDA TURAN SÖZLERİ

Arda Turan'ın testleri negatif çıktı. Ancak ağır bir grip geçiyor. Ancak Babel veya bir başkasının Arda'yı aratmayacağını düşünüyorum. Arda olsaydı tabii iyi olurdu. Bu maçların tecrübesine sahip bir oyuncu ama yapacak bir şey yok.

"BU MAÇI GEÇERSEK GRUPLARDAN DAHA RAHAT ÇIKARIZ"

Rangers maçına değinen Terim, "Bizim için her maç önemli, hele bu ülke puanına tesir edecek bir Avrupa maçıysa, önemi bir kat daha artıyor. Rakibimiz 10-11 maç oynadı. Bizden önce başladı. İyi bir takıma karşı deplasmanda oynayacağız. Bunların üstesinden gelebilecek bir Galatasaray bekliyorum. 2. maç yok. Lig maçlarının telafisi var ama bu maçların yok. Sahada her şeyini veren bir takım istiyorum. Ciddi bir rakibimiz var. Bu maçı geçersek gruplardan daha rahat çıkacağımızı düşünüyorum. Bu maç, aşağı yukarı bundan sonraki takımların kalitesinde olacak" açıklamasını yaptı.

"FUTBOLDA YOKLARA ALIŞMAK ZORUNDASINIZ"

Sakatlığı bulunan Saracchi ile ilgili soruya cevap veren Terim, "Saracchi bizim için önemli bir oyuncu. Formdaydı da. Ancak Martin sağ ayaklı olmasına rağmen o bölgede iyi oynuyor. Arda ikisiyle de iyi anlaşan oyuncu. Maalesef o da yok. Futbolda yoklara alışmak zorundasınız. Kazandıktan ve kaybettikten sonra, 'Şunlar yoktu' demek bir şey getirmez çünkü futbol böyle bir oyun. Kazandıktan sonra her şey doğrudur, kaybettikten sonra her şey yanlıştır. Bütün kadro halinde oynayabilirsek çok iyi olacak. Bu sene lig 40 maç olduğuna göre, bütün takımı kullanmak zorunda olduğumuz bir süreç. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Benim huyum, 'O yok, bu yok, yandık, karalar bağladık' demek değil" diye görüş bildirdi.

IANIS HAGI'YE ÖVGÜ

Ranger forması giyen Galatasaray'ın efsane oyuncusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis hakkındaki düşücnelerini dile getiren Fatih Terim, "Hagi benimle birlikte 4 yıl çalıştı. Olağanüstü işler başardık. Büyük futbolcuydu. Oğlunun da çok yetenekli olduğunu biliyorum. Türkiye'de doğdu Ianis. Yetenekli bir genç. Babasına yetişir mi bilmiyorum ama ümit ederim babasını geçer. Hagi'yi geçmek de kolay bir şey değil. İyi futbolcu, gelişmeye de açık. Çok daha iyi oynayacağını düşünüyorum" dedi.

GERRARD YORUMU

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard'ı da yorumlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Gerrard'ın da önemli bir kariyeri vardı. Çok da iyi bir şekilde başladı teknik adamlığa. Çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Oynattığı oyunu, yaklaşımını gördüğüm zaman da çok daha iyi işler yapacağına inanıyorum. Futbolculuğu tartışılmaz. Teknik adam olarak da kariyeri her gün biraz daha yükselecek gibi duruyor" diyerek sözlerini tamamladı.