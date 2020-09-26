Göztepe Gaziantep FK maçı CANLI anlatım
Süper Lig’in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe sahasında Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Yasin Kol yönetiyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz.
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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Göztepe ile Gaziantep FK karşılaşıyor.
Göztepe – Gaziantep FK maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
İKİ TAKIMDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
Göztepe: İrfan, Alpaslan, Yalçın, Atınç, Berkan, Murat, Halil, Mossoro Tripic, Soner, Ideye
Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Jefferson, Güray, Morais, Olkowski, Maxim, Muhammet, Andre