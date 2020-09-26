26 Eylül 2020, Cumartesi
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Göztepe Gaziantep FK maçı CANLI anlatım

’in 3. haftasında heyecan devam ediyor. sahasında FK’yı ağırlıyor. Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Yasin Kol yönetiyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 26.09.2020
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Göztepe Gaziantep FK maçı CANLI anlatım

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Göztepe ile Gaziantep FK karşılaşıyor.

Göztepe – Gaziantep FK maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIMDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Göztepe: İrfan, Alpaslan, Yalçın, Atınç, Berkan, Murat, Halil, Mossoro Tripic, Soner, Ideye

Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Jefferson, Güray, Morais, Olkowski, Maxim, Muhammet, Andre

GÖZTEPE – GAZİANTEP FK MAÇI CANLI ANLATIM

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