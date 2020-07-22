Turgutluspor-Erokspor (CANLI YAYIN)
Turgutluspor-Erokspor, TFF 3. Lig'de play-off yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. A Spor'un naklen yayınladığı TFF 3. Lig'de play-off yarı final maçındaki Turgutluspor-Erokspor maçını izlemek için AHaber.com.tr'yi takip ediniz.
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TFF 3. Lig'de play-off finali için Turgutluspor ile Erokspor karşı karşıya geliyor. İki ekip Antalya'nın Serik ilçesindeki Calista Sports Center'da sahaya çıktı.
TURGUTLUSPOR-ESENLER EROKSPOR İLK 11'LER:
Turgutluspor: Fatih, Hayrullah, Samet, Abdülkadir, Onur, Mehmet, Doğan, Kadir, Necmi, Emre, Ergun
Esenler Erokspor: İsmet, Gökcan, Hüseyin, Erol, Halil, Efe Can, Abdurrahman, Umut, Emre Şahin, Şahin, Alper