22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Turgutluspor-Erokspor (CANLI YAYIN)

, TFF 3. Lig'de play-off yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. A Spor'un naklen yayınladığı TFF 3. Lig'de play-off yarı final maçındaki Turgutluspor-Erokspor maçını izlemek için AHaber.com.tr'yi takip ediniz.

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Giriş Tarihi: 22.07.2020
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Turgutluspor-Erokspor CANLI YAYIN

TFF 3. Lig'de play-off finali için Turgutluspor ile Erokspor karşı karşıya geliyor. İki ekip Antalya'nın Serik ilçesindeki Calista Sports Center'da sahaya çıktı.

TURGUTLUSPOR-ESENLER EROKSPOR İLK 11'LER:

Turgutluspor: Fatih, Hayrullah, Samet, Abdülkadir, Onur, Mehmet, Doğan, Kadir, Necmi, Emre, Ergun

Esenler Erokspor: İsmet, Gökcan, Hüseyin, Erol, Halil, Efe Can, Abdurrahman, Umut, Emre Şahin, Şahin, Alper

ASpor CANLI YAYIN

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