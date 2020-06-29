29 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Dışişleri Bakanlığından Pakistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından Pakistan'a taziye mesajı

Son dakika haberi... , 'da menkul kıymetler borsasına (PSX) yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karaçi'deki menkul kıymetler borsasına ait binaya gerçekleştirilen terör saldırısı sonu

SPOR
Giriş Tarihi: 29.06.2020
ABONE OL
TÜRKİYE'DEN PAKİSTAN'A TAZİYE MESAJI

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz."

Pakistan'da menkul kıymetler borsası binasına rastgele ateş açarak giren 4 saldırgan 3 kişinin ölümüne sebep olurken, 7 kişiyi de yaralamıştı.

Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlenmişti.

Atatürk heykeline yapılan saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığından açıklama ATATÜRK HEYKELİNE YAPILAN SALDIRIYLA İLGİLİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA