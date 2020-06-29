Atatürk heykeline yapılan saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığından açıklama
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin başkenti Washington'da, Türk büyükelçilik konutu önündeki Atatürk heykeline yönelik saldırıya ilişkin, "Bu menfur eylemin failleri hakkında soruşturma başlatılması için Washington Büyükelçiliğimiz tarafından ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmıştır" dedi.
Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Washington Büyükelçilik konutu önündeki Atatürk heykeline asılan bez pankartla ilgili yazlı açıklama yaptı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına ve Türk tarihine bu tür çirkin eylemlerle gölge düşürülemeyeceğini kaydeden Aksoy, açıklamasında şunları kaydetti:
"Dünya tarihindeki müstesna konumu tartışmasız olan Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına ve şanlı tarihimize bu gibi çirkin eylemlerle gölge düşürülemeyeceği muhakkaktır. Bu menfur eylemin failleri hakkında soruşturma başlatılması için Washington Büyükelçiliğimiz tarafından ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmıştır."
Washington'da perşembe günü Türk büyükelçilik konutu önündeki Atatürk heykeline yönelik saldırıda, heykelin üzerine İngilizce "Evet, insanlığa karşı işlenen suçlardan suçluyum" yazılı pankart asılmıştı.
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