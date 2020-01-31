Son dakika: Ara transfer dönemi sona erdi
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
Son dakika haberler: Süper Lig'de 4 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi, Ocak ayının son gününün mesai bitimiyle sona erdi. Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ermesiyle takımların kadrosu şekillenmiş oldu.
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi, Türkiye'de sona erdi.
Türkiye'de 4 Ocak'ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer dönemi, saat 18.00 itibarıyla kapandı.
2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, 17 Haziran-2 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
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