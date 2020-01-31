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Antalyaspor, Delvin N'Dinga'yı transfer etti

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Giriş Tarihi: 31.01.2020
ANTALYASPOR, DELVİN N'DİNGA'YI TRANSFER ETTİ

ekiplerinden Antalyaspor, 31 yaşındaki Kongolu futbolcu Delvin N'Dinga'yı ettiğini duyurdu. , ve Olympiakos gibi takımlarda forma giyen N'Dinga, Süper Lig'de de Sivasspor'da oynamıştı.

Antalyaspor Kulübünün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Delvin N'Dinga" paylaşımında bulunuldu.

Futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığının belirtildiği açıklamada görüşlerine yer verilen N'Dinga, "Takımı daha üst sıralara taşımak için elimden gelenin en iyisini vermeye hazırım." ifadesini kullandı.

, ve Olympiakos gibi takımlarda forma giyen N'Dinga, 'de de Sivasspor'da oynamıştı.

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