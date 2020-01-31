Manoel Messias ve Manuel Da Costa resmen Trabzonspor'da

Son dakika haberi... Devre arası transfer döneminin en flaş takımı Trabzonspor'dan bir transfer daha. Trabzonspor Brezilyalı stoper Manoel Messias ve Faslı savunmacı Manuel Da Costa'nın transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor Brezilyalı stoper Manoel Messias ve Faslı savunmacı Manuel Da Costa'nın transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor Trabzon'a getirdiği Cruzeiro'nun 29 yaşındaki Brezilyalı savunmacısı Manoel Messias, ve ülkemizde Sivasspor ve Başakşehir formaları giyen Manuel Da Costa'nın transferlerini KAP'a bildirdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Brezilya'nın Cruzeiro Esporte Kulübünün profesyonel futbolcusu Manoel Messias Silva Carvalho'nun, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

"Serbest statüde bulunan Manuel Marouan Da Costa Trındade kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Cruzeiro'nun son olarak Corinthians'a kiraladığı Manoel Messias, Trabzonspor forması giyecek. Manoel Messias, Brezilya Serie A kariyerinde toplamda 245 maça çıktı ve 14 gol attı, 4 asist yaptı.