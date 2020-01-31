31 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Manoel Messias ve Manuel Da Costa resmen Trabzonspor'da

SPOR
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
TRABZONSPOR TRANSFERİ RESMEN AÇIKLADI!

Son dakika haberi... Devre arası döneminin en flaş takımı 'dan bir transfer daha. Trabzonspor Brezilyalı stoper ve Faslı savunmacı Manuel Da Costa'nın transferini 'a bildirdi

Brezilyalı stoper ve Faslı savunmacı Manuel Da Costa'nın transferini 'a bildirdi

Trabzonspor Trabzon'a getirdiği Cruzeiro'nun 29 yaşındaki Brezilyalı savunmacısı Manoel Messias, ve ülkemizde Sivasspor ve Başakşehir formaları giyen Manuel Da Costa'nın transferlerini KAP'a bildirdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"'nın Cruzeiro Esporte Kulübünün profesyonel futbolcusu Manoel Messias Silva Carvalho'nun, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

"Serbest statüde bulunan Manuel Marouan Da Costa Trındade kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Cruzeiro'nun son olarak Corinthians'a kiraladığı Manoel Messias, Trabzonspor forması giyecek. Manoel Messias, Brezilya Serie A kariyerinde toplamda 245 maça çıktı ve 14 gol attı, 4 asist yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN