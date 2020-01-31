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Galatasaray'da Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi

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Giriş Tarihi: 31.01.2020
GALATASARAY'DA NZONZİ'NİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

'da kiralık olarak forma giyen Fransız futbolcu 'nin sözleşmesi feshedildi. Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı takımda 15 resmi müsabakada forma giydi.

internet sitesinde takım listelerinin yayımlandığı sayfada, Nzonzi'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

'ın sezon başında 'nın Roma ekibinden transfer ettiği Fransız futbolcu, disiplinsiz davranışları nedeniyle 'in 15. haftası öncesinde kadro dışı bırakılmıştı.

, sarı-kırmızılı takımda 15 resmi müsabakada forma giydi.

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