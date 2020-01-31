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Beşiktaş'tan son dakika transfer bombası Kevin-Prince Boateng...

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Giriş Tarihi: 31.01.2020
BEŞİKTAŞ'TAN SON DAKİKA TRANSFER BOMBASI

'tan son dakika bombası... Siyah-beyazlılar 'da forma giyen Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı. Beşiktaş yıldız futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirdikten sonra sözleşme imzalayacak.

Teknik direktörlük görevine 'ı getiren , döneminin bitimine saatler kala bomba bir transfere imza attı.

Siyah-beyazlıları 'da forma giyen Kevin-Prince Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fiorentina ile bu sezon 15 maça çıkan Boateng, 1 gol atma başarısı gösterdi.

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