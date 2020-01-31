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Beşiktaş'ta şok ayrılık! Orkan Çınar Ankaragücü'nde

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Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
BEŞİKTAŞ'TA ŞOK AYRILIK! İŞTE YENİ TAKIMI

'ta transfer bitmesine saatler kala önemli gelişmeler yaşanıyor. 'un Hollada'nın Feyenoord takımına kiralanmasından sonra Orkan Çınar'ın da temsilcisi Ankaragücü'ne gideceği iddia edildi.

ile yolların ayrılmasının ardından, teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın getiren transferde son dakika bombası patlatmaya hazırlanıyor.

Harcama limiti nedeniyle devre arası transferinde sessiz kalan siyah beyazlılar, bugün Boşnak futbolcu Ajdin Hasic'in imza parası problemini çözerek 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Ancak Beşiktaş'ın bitimine saatler kalan ara transfer döneminde bir futbolcuyu daha kadrosuna katacağı öğrenildi.

Başkan 'nin şartları zorlayarak en azından bir forvet oyuncusunu takıma kazandırmak için çalıştığı vurgulandı.

Hürriyet'in haberine göre; Bu doğrultuda Orkan Çınar'ı Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderecek olan Beşiktaş, Orkan'ın gitmesiyle transfer bütçesinde açılacak boşlukla ismi saklanan yabancı bir golcüyü transfer edecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayladığı yabancı golcünün transferinin saat 18.00'e kadar yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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