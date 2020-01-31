Beşiktaş'ta şok ayrılık! Orkan Çınar Ankaragücü'nde
Beşiktaş'ta transfer bitmesine saatler kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Oğuzhan Özyakup'un Hollada'nın Feyenoord takımına kiralanmasından sonra Orkan Çınar'ın da Süper Lig temsilcisi Ankaragücü'ne gideceği iddia edildi.
Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından, teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın getiren Beşiktaş transferde son dakika bombası patlatmaya hazırlanıyor.
Harcama limiti nedeniyle devre arası transferinde sessiz kalan siyah beyazlılar, bugün Boşnak futbolcu Ajdin Hasic'in imza parası problemini çözerek 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Ancak Beşiktaş'ın bitimine saatler kalan ara transfer döneminde bir futbolcuyu daha kadrosuna katacağı öğrenildi.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin şartları zorlayarak en azından bir forvet oyuncusunu takıma kazandırmak için çalıştığı vurgulandı.
Hürriyet'in haberine göre; Bu doğrultuda Orkan Çınar'ı Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderecek olan Beşiktaş, Orkan'ın gitmesiyle transfer bütçesinde açılacak boşlukla ismi saklanan yabancı bir golcüyü transfer edecek.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayladığı yabancı golcünün transferinin saat 18.00'e kadar yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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