Emre Mor Olympiakos yolunda
Giriş Tarihi: 31.01.2020
Son dakika haberi... Galatasaray'ın büyük umutlarla sezon başında kadrosuna kattığı Emre Mor ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yunan ekibi Olympiakos sarı kırmızılı takımın genç yıldızı Mor'u kadrosuna katmak için yöneticilerle pazarlık masasında.Son dakika haberi... Galatasaray'ın büyük umutlarla sezon başında kadrosuna kattığı Emre Mor ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yunan ekibi Olympiakos sarı kırmızılı takımın genç yıldızı Mor'u kadrosuna katmak için yöneticilerle pazarlık masasında.
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