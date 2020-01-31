31 Ocak 2020, Cuma
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Emre Mor Olympiakos yolunda

SPOR
Giriş Tarihi: 31.01.2020
G.SARAY'DA FLAŞ GELİŞME! EMRE MOR...

dakika haberi... 'ın büyük umutlarla sezon başında kadrosuna kattığı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yunan ekibi sarı kırmızılı takımın genç yıldızı Mor'u kadrosuna katmak için yöneticilerle pazarlık masasında.

dakika haberi... 'ın büyük umutlarla sezon başında kadrosuna kattığı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yunan ekibi sarı kırmızılı takımın genç yıldızı Mor'u kadrosuna katmak için yöneticilerle pazarlık masasında.

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