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Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı açıklandı

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Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
ZTK'DA RÖVANŞ MAÇLARININ PROGRAMI AÇIKLANDI

Son dakika haberine göre; 'nda 11-12-13 Şubat tarihlerinde oynanacak  rövanş karşılaşmalarının programı açıklandı. Çeyrek final müsabakaları ATV ve A Spor ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak.

'nda rövanş maçlarının programı belli oldu. , kupada çeyrek final aşamasının rövanş maçlarının programını resmi sitesinden açıkladı.

Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı şu şekilde;

4 Şubat Salı: Trabzonspor - BB. Erzurumspor 20.30

5 Şubat Çarşamba: Kırklarelispor - Fenerbahçe 14.30

Aytemiz - Galatasaray 20.30

6 Şubat Perşembe: - Demir Grup 20.30

Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı şu şekilde;

11 Şubat Salı: Fenerbahçe - Kırklarelispor 20.30

12 Şubat Çarşamba: Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor 20.30

13 Şubat Perşembe: BB. Erzurumspor - Trabzonspor 17.30

Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor 20.30

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