Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı açıklandı
Son dakika haberine göre; Ziraat Türkiye Kupası'nda 11-12-13 Şubat tarihlerinde oynanacak çeyrek final rövanş karşılaşmalarının programı açıklandı. Çeyrek final müsabakaları ATV ve A Spor ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarının programı belli oldu. TFF, kupada çeyrek final aşamasının rövanş maçlarının programını resmi sitesinden açıkladı.
Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı şu şekilde;
4 Şubat Salı: Trabzonspor - BB. Erzurumspor 20.30
5 Şubat Çarşamba: Kırklarelispor - Fenerbahçe 14.30
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray 20.30
6 Şubat Perşembe: Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor 20.30
Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı şu şekilde;
11 Şubat Salı: Fenerbahçe - Kırklarelispor 20.30
12 Şubat Çarşamba: Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor 20.30
13 Şubat Perşembe: BB. Erzurumspor - Trabzonspor 17.30
Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor 20.30
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