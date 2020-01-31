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Trabzonspor, Guilherme transferini KAP'a bildirdi

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Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
TRABZONSPOR TRANSFERİ KAP'A BİLDİRDİ!

Son dakika haberi... Devre arası döneminin en hızlı takımlarından 'dan takıma bir takviye daha. Trabzonspor Guilherme'nin transferi için görüşmelere başladı.

Guilherme'nin transferi için görüşmelere başladı.

Resmi açıklama şöyle;

"Portekiz'in GDSC Alvarenga Futebol Kulübünün profesyonel futbolcusu Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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