Okan Buruk'tan Arda Turan ve Galatasaray açıklaması!
Süper Lig'in ilk devresini lider Sivasspor'un ardından ikinci olarak tamamlayan Başakşehir'de ikinci devre hazırlıkları devam ediyor. İstanbul ekibinde teknik direktör Okan Buruk, herkesin merak ettiği Arda Turan sorularına yanıt verdi.
Medipol Başakşehir'in kamp kadrosuna almadığı Arda Turan ile ilgili olarak teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu
ARDA NEDEN KAMP KADROSUNDA YOK?
"Arda Turan, Galatasaray'a transfer olacak mı?" sorusuna TRT Spor canlı yayınında yanıt veren Okan Buruk "Fatih Hoca, Arda Turan açıklaması yapmış, ona katılıyorum. Arda ülke için değerli. Arda Turan takımda oynamak için her şeyi yaptı. Son dönemde o mevkide 4-5 oyuncumuz oldu. Arda'nın motive olması, kendini iyi ve değerli hissetmesi gerekiyor. Arda'ya alacağı her karara saygı duyacağımızı söyledim. Yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu belirttim. Yeniliğe ihtiyacı var, Arda'nın da bu yönde düşünceleri var. Birkaç gün izin verdik, ne yapacağına karar verecek. Arda'nın ve kulüplerin ne yapacağı önemli hayırlısı neyse o olsun." dedi.
ARDA TURAN BEŞİKTAŞ'A MI TRANSFER OLACAK?
"Arda Turan eski hoca Abdullah Avcı'nın yanına gider mi? Beşiktaş'a transfer olur mu?" sorusuna da cevap veren Okan Buruk "Bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
VOLKAN BABACAN TAKIMDAN AYRILACAK MI?
Beşiktaş ile adı geçen Volkan Babacan'ın durumu hakkında konuşan Okan Buruk "Volkan Babacan'ın transferi konusunda herhangi bir gelişme yok." dedi.
ROBINHO SİVASSPOR'A GERİ DÖNÜYOR MU?
Sivasspor'un gündeminde olan Robinho ile ilgili de açıklama yapan Okan Buruk "Başakşehir olarak transfer yapmayı düşünmüyoruz. Kadromuzdan ayrılan olursa oyuncu bakarız şu an bakmıyoruz. Robinho ile Caicara'ya Brezilya'ya gittikleri için 2 gün izin verdik. Robinho'ya şu anda bir teklif yok, ilerleyen günlerde ne olur bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLURUZ"
Şampiyonluk sorusunu da yanıtlayan Okan Buruk "Oyun olarak baktığımızda şampiyonluğa aday takımlardan biriyiz. Oyun anlayışımızı maçtan maça değerlendiriyoruz. Şubat ayının sonuna kadar ayda 6-7 maç yapacağız, oyuncuları doğru hazırlamamız çok önemli. Hedefleri her zaman büyük tutmak gerekiyor, inşallah güzel günler yaşarız." diyerek sözlerini noktaladı.
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