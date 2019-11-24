Yeni Malatya Fenerbahçe | CANLI anlatım
Giriş Tarihi: 24.11.2019 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019
Süper Lig'de Yeni Malatya sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 19'da başlayan ve hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği müsabakanın canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinde anbean takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Saat 19'da Yeni Malatya Stadyu'munda başlayacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetiyor. Maçın canlı anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.
YENİ MALATYA - FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM
İKİ TAKIM MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER...
YENİ MALATYASPOR : Farnolle, Mina, Robin, Mustafa, Chebake, Sakıb, Acquah, Gökhan Töre, Guilherme,Bifouma, Jahovic
FENERBAHÇE : Altay, Serdar, Zanka, Dirar, Emre, Gustavo, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Moses, Alper
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