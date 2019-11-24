24 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Yeni Malatya Fenerbahçe | CANLI anlatım

SPOR
Giriş Tarihi: 24.11.2019 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019
YENİ MALATYA FENERBAHÇE | CANLI

'de Yeni sahasında 'yi konuk ediyor. Saat 19'da başlayan ve hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği müsabakanın canlı anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinde anbean takip edebilirsiniz.

, 'in 12. haftasında BtcTurk 'a konuk oluyor. Saat 19'da Yeni Stadyu'munda başlayacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetiyor. Maçın canlı anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

YENİ MALATYA - FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM

İKİ TAKIM MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER...

YENİ MALATYASPOR : Farnolle, Mina, Robin, Mustafa, Chebake, Sakıb, Acquah, Gökhan Töre, Guilherme,Bifouma, Jahovic

FENERBAHÇE : Altay, Serdar, Zanka, Dirar, Emre, Gustavo, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Moses, Alper

Yeni Malatya Fenerbahçe CANLI anlatım İZLE YENİ MALATYA FENERBAHÇE CANLI ANLATIM İZLE

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN