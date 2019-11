Kayserispor'da Bülent Uygun'dan kadro dışı açıklaması

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, bugün aldıkları mağlubiyetin Kayserispor camiasına yakışmadığını, yönetim kurulu ile görüşüp bazı oyuncuların kadro dışı kalmasını talep edeceğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uygun, 3 hafta önce göreve geldiğini ve çok sorunlu bir takımmış gibi görülse de büyük problemlerin olmadığını belirtti.

Sivasspor'un haklı bir galibiyet aldığını dile getiren Bülent Uygun, "Bugünkü mağlubiyet Kayserispor camiasına yakışmadı. Sivassporu da tebrik ediyorum. Güzel kadrosuyla, inançla, istekle, arzuyla sahada mücadele ettiler ve hak ettikleri 3 puanı aldılar. Biz ise 7 sakat ve bazı inanmayanlarla birlikte ancak bu kadar performans sergileyebildik. Mağlup olduk. Şapkayı önümüze koyup herkesle görüşeceğiz ve gereğini de yapacağız. Hak eden hak ettiğini alacak." diye konuştu.

Takım içinde duyarsız bir grup futbolcu topluluğu olduğunu ve onların bu tavırlarının karşılıksız kalmayacağını ifade eden Uygun, şunları kaydetti:

"Kendi evinizde böyle bir sonuç alıyorsanız bazı radikal kararların alınması düşüncesindeyim. Ben buraya geleli 3 hafta oldu. Benden önce hiç galibiyet alamayan bir takımın içinde yaşadığı kaos, problemler, her türlü sıkıntıların baş gösterdiği bir ortam vardı. İşlerin düzeltilmesi için her türlü fedakarlığı yapsak da bazı arkadaşlarımızın Türkiye Futbol Federasyonuna zaten alacaklarına karşılık sözleşmelerinin feshedilmesi için başvurmuş olmaları, duyarsız davranmaları, bu şerefli, onurlu formayı giymeyi hak etmedikleri düşüncesindeyim. Bazılarının da performansları yetersiz olduğu için bu sıkıntıları yaşamış durumdayız. Hafta içi yönetim kuruluna bazı tekliflerde bulunacağım. Bazı oyuncuların kadro dışı kalmaları konusunu ileteceğim. Kayserispor formasını giymek isteyen, o formayla bu onurlu mücadeleyi vermek isteyenlerle yolumuza devam edeceğiz. Hep bir sorun varmış imajıyla hareket ediyoruz ama aslında çok fazla bir sorun yok. Ben daha önce daha sorunlu takımlarda bir mücadele içerisinde bulundum ve her seferinde de oradaki inanan futbolcularla bunu başardık."