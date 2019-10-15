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Son dakika: UEFA, Fransa Türkiye maçıyla ilgili soruşturma başlattı! Asker selamı...

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Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
UEFA'DAN SKANDAL KARAR! SORUŞTURMA BAŞLATTI...

Son dakika haberine göre; , ve 'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A 'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

Hürriyet'in haberine göre; , ve 'nın başvurusu üzerine Türkiye-Arnavutluk ve Fransa-Türkiye maçlarında A 'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi.

Milli Takımımız, Fransa mücadelesinde 'ın 81. dakikada attığı golün ardından Türk taraftarların bulunduğu bölgeye giderek vermiş; 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize bu şekilde destek vermişti.

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