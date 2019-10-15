Millilerin asker selamını Alman medyası hazmedemedi!

Spiegel Online sitesi ise ay-yıldızlıların selamını "UEFA'nın yasağına rağmen selam durdular" başlığıyla verdiği haberinde "Türk oyuncular attıkları golden sonra ve maçın bitiminde de Suriye'de bulunan askerlerinin yanında oldukları anlamına gelen eylem UEFA tarafından soruşturuluyor" ifadelerine yer verildi.